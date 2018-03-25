|Тысячи хорватов протестовали против ратификации Стамбульской конвенции,легитимизирующей однополые браки
|25.03.2018 15:10
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Тысячи хорватов вышли на улицы Загреба, чтобы выразить несогласие с европейским соглашением, направленным главным образом на защиту прав женщин, утверждая, что оно угрожает традиционным ценностям.
Об этом сообщает BBC, информирует svodka.net.
Участники акции не согласны с тем, что Стамбульская конвенция легитимизирует однополые браки и предоставляющий больше прав трансгендерам.
В то же время они поддержали борьбу против насилия над женщинами и домашнего насилия.
Активисты, борющиеся за права женщин, провели свою демонстрацию.
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Они отмечают, что по данным опросов, две трети хорватов поддерживают ратификацию Стамбульской конвенции.
Ранее хорватское правительство призвало парламент ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, несмотря на оппозицию внутри правящей партии, между консервативных групп и местной католической церкви.
Напомним, депутаты Европарламента призвали 11 государств-членов ЕС, которые не ратифицировали Стамбульскую конвенцию о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, принять этот документ.
Как известно, в феврале Словакия выступила против ратификации Стамбульской конвенции, поскольку считает, что она противоречит конституционному определению брака в стране как гетеросексуального союза.
Ранее подобное решение озвучила Болгария.