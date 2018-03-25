Сегодня змагары отмечают 100-летие провозглашения независимости Белорусской народной республики (БНР). И мы хотели бы поздравить их са святам – рассказать интересный факт о БНР, который обходят молчанием нацыянальныя гісторыкі, Радыё Свабода, ТУТ.бай, БТ, СБ и все-все-все, Телеграм-канал «Бело-русское издательство 18/63».

Ни для кого не секрет, что руководство БНР придерживалось прозападной ориентации. Так, в Третьей уставной грамоте говорилось: "Теперь мы, Рада Белорусской Народной Республики, сбрасываем с родного края последнее ярмо государственной зависимости, которое насильно набросили российские цари на наш свободный и независимый край". А в телеграмме немецкому кайзеру Вильгельму у БНР-овцев был уже совсем другой тон: "Рада Белорусской Народной Республики декларировала независимость единой и неделимой Беларуси и просит Ваше Императорское Высочество о защите на подконтрольной ей территории для укрепления государственной независимости и неделимости страны в союзе с Германской Империей".

Но какой антирусский сепаратист не хочет уйти на Запад за счёт России?

После верноподданнической телеграммы немецкому кайзеру БНР-овцы ничтоже сумняшеся обратились за помощью к... белогвардейцам. Нет, серьёзно. В питерском Музее политической истории России хранится удивительный документ – "Меморандум чрезвычайного посланника БНР при Всевеликом войске Донском доктора П.В. Тремповича Верховному главнокомандующему Добровольческой армии генералу М.В. Алексееву" (4-5 сентября 1918 года), в нём "дзеяч БНР" расшаркивается перед белым генералом и заверяет его в приверженности идеям триединства и "единой и неделимой".

Вот самые вкусные пассажи:

"Ещё во времена польского владычества народ наш считал себя "русским" народом, веру свою считал "русской", справедливо полагая, что он составляет часть единого целого, связанного общностью истории, культуры и религии" (привет всем, кто считает Речь Посполитую "нашай дзяржавай").

"В момент гибели государства, когда власть в центре была захвачена группой тёмных личностей, ничего общего с Россией не имеющих, Рада Республики, не находя иного выхода, объявила независимость" (оказывается, если бы в Великороссии была русская власть, "незалежнасць" никто бы и не думал провозглашать).

"Полагая, что доблестная Добровольческая Армия носит в себе зачатки Единой и Великой России и объединяющей её Верховной Власти, я считаю необходимым довести содержание настоящего моего заявления до сведения Верховного Вождя Армии. Я верю, что судьба белорусского народа, коренной ветви русского народа, в среде которого Ваше Высокопревосходительство провели три с лишним года упорной войны с внешним врагом, не может быть безразлична как Вам, так и возглавляемой Вами Добровольческой Армии. Я льщу себя надеждой, что мой голос и голос истерзанной Белоруссии будет услышан Добровольческой Армией, в составе которой так много белорусов... Мы искренне желаем Добровольческой Армии дальнейших успехов на её тернистом пути. Мы желаем, чтобы гений её вождей вероятно скорее передвинул её победные стяги с гор Кубани, степей Дона в леса родной нам Белоруссии. Верховному Вождю Армии мы желаем сил и здоровья для выполнения его великой задачи воссоздания нашей общей матери-родины Великой России".

Как застенчиво указал Тремпович, этот меморандум был написан "для завязывания дружественных сношений с целью получения моральной, а по возможности иной помощи и поддержки".

Разумеется, генерал М.В. Алексеев не повёлся на этот иезуитский трюк и не оказал хитросделанным самостийникам ни моральной, ни "иной" помощи. В Белом движении, действительно, воевало много уроженцев Белой Руси – по подсчётам исследователей, около 30 тысяч (то есть примерно каждый десятый белогвардеец был родом из Беларуси), а потому в Добровольской армии хорошо знали, что собой представляет БНР.

Надеемся, змагары оценят наш дар и следующий День воли проведут под лозунгом: "Няхай жыве Адзіная і Вялікая Расія!".

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