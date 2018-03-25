Более ста пассажиров компании Air Portugal не смогли улететь из-за ареста пьяного второго пилота самолета. Авиакомпания не смогла оперативно заменить пьяного пилота Фото: ЕРА Вылет самолета был остановлен незадолго до взлета, когда работник аэропорта обнаружил, что второй пилот едва держался на ногах. Как оказалось, 40-летний второй пилот не в состоянии лететь.Власти страны арестовали его и установили залог в размере €10 тыс. У пилота также забрали летную лицензию.106 пассажиров разместили в гостинице, поскольку авиакомпания не смогла оперативно обеспечить рейс новым экипажем. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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