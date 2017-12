Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о высоком уровне активности российских субмарин и признал, что флот Североатлантического альянса потерял необходимые навыки борьбы в море. Об этом сообщает со ссылкой на интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. “Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно в подводные лодки. Деятельность российских субмарин сейчас на самом высоком уровне со времен холодной войны”, - сказал он в интервью. В беседе также принимали участие газеты Financial Times и Washington Post. В то же время Столтенберг отметил, что снизилась готовность альянса к вызовам в море. “После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки”, - пояснил он. Столтенберг также заявил, что альянс должен быть способен перевозить войска и снаряжение через Атлантику, и в связи с этим вспомнил о планах создать новые подразделения. Ранее министры обороны стран-членов НАТО согласовали план адаптации командной структуры, которая предусматривает создание двух командований: по Атлантике для защиты транспортных путей между Северной Америкой и Европой и по логистике для обеспечения транспортировки войск и оборудования внутри Европы. Также решено создать центр киберопераций и интегрировать национальные кибервозможности в миссии и операции альянса при сохранении полного контроля над ними со стороны стран-членов. Столтенберг заявил, что адаптация командной структуры проводится, в том числе, из-за ситуации вокруг Украины. Напомним, командование Североатлантического альянса выразило обеспокоенность активностью российских подводных лодок в водах мирового океана, сообщила газета The Financial Times со ссылкой на заявление командующего подводным флотом НАТО контр-адмирала Эндрю Леннона. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



