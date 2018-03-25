Разработку турецких ракет Gokdogan и Bozdogan планируют завершить в
2020 году. Ракеты впервые представили в 2017 году на выставке в
Стамбуле Фото: tubitak.gov.tr Их разработали инженеры турецких
оборонных структур Tubitak и Sage. Ракеты впервые представили в
2017 году в Стамбуле на XIII Международной выставке продукции
оборонной промышленности.Тестовые запуски провели с военного
полигона в Синопе. Планируется, что в последнем квартале 2018 года
ракеты запустят с наземной установки и с самолета.Gokdogan – ракета
малого и среднего радиуса действия, а Bozdogan способна
поражать цели на больших расстояниях. Разработку ракет планируют
завершить в 2020 году, после этого начнется серийное производство.
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