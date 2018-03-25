Относительно сухая прохладная погода будет в Украине в начале недели

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять относительно сухая и прохладная, как для этого времени года, воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр в воскресенье.

Ожидается погода без осадков, лишь в Одесской, Николаевской, Винницкой и Кировоградской областях днем небольшой дождь. Ночью, утром в Украине кое-где туман, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9°, в восточных , центральных областях и в Карпатах кое-где 10-13° мороза; днем 4-9° тепла, на севере Левобережья 0-3° тепла.

В Киеве – без осадков; температура ночью 4-6° мороза, днем 6-8° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 марта самая высокая температура днем была 19,0 в 1983г., самая низкая ночью -9,3 в 1918г.

На 27 марта синоптики прогнозируют небольшие, в большинстве центральных и Харьковской областях умеренные дожди (местами, кроме юга, с мокрым снегом).

Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза (в восточной части 2-7° мороза), на юге и в большинстве центральных областей 0-5° тепла; днем 3-9° тепла, в южной части до13° тепла, на севере Левобережья около 0°. На дорогах страны кое-где гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве на 27 марта прогнозируется небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.