Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что проиграл спор о результатах выборов президента России, потому что слишком хорошо думал о либеральных кандидатах. Навальный: Мы должны обсуждать не объединение оппозиции, а ее создание Фото: ЕРА По словам Навального, самый точный прогноз результатов за месяц до окончания выборов дал глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин, вторым оказался сопредседатель Питерского отделения партии " Парнас" Андрей Пивоваров, а третьим, – начальник штаба Навального Леонид Волков."Моя главная ошибка была в том, что я исходил из того, что ситуация для демократов уникальная: впервые за много лет их не мочат по телевизору", – заявил Навальный.По мнению политика, критика в СМИ была сфокусирована на кандидате от КПРФ Павле Грудинине, а либеральных кандидатов "освещали вполне комплиментарно, или нейтрально". Самой провальной оппозиционер назвал работу штаба кандидата Ксении Собчак."Какой из этого только вывод? А такой, что надо перестать делать то, что я сделал только что: тратить на этих «политиков» столько много букв. 3,49% на всех. Даже в Москве все они проиграли Владимиру Жириновскому. Такого вообще никогда не было. Но в обсуждении результатов «выборов» и дальнейшей работы они занимают процентов сорок, уступая только Владимиру Путину", – подчеркнул он.Навальный отметил, что политологи пытаются оценить перспективы и обсуждается возможность совместных действий и "объединения оппозиции"."Мы должны обсуждать не объединение оппозиции, а её создание. Сначала идеологическое, а потом и организационное. Мы не можем в 2018 году считать оппозицией нечто из 1996 года... Не надо, это неинтересно, нежизнеспособно и непонятно современному избирателю. Задача демократически и оппозиционно настроенного избирателя – помогать созданию оппозиции, а не доказывать себя в необходимости оживлять то, что было мертво при рождении. Мы должны обсуждать борьбу за 60%, а не за десять, или пять с половиной, или три-запятая-сорок девять", – подытожил он.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. Центризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.Согласно данным ЦИК РФ, президента РФ Владимира Путина поддержало 76,69% избирателей. На втором месте Грудинин – 11,77% голосов, на третьем – Владимир Жириновский с 5,65%. Ксению Собчак поддержали 1,68% избирателей, Григория Явлинского – 1,05%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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