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Навальный проиграл спор о результатах президентских выборов в РФ
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25.03.2018 15:44
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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что
проиграл спор о результатах выборов президента России, потому что
слишком хорошо думал о либеральных кандидатах. Навальный: Мы
должны обсуждать не объединение оппозиции, а ее создание Фото: ЕРА
По словам Навального, самый точный прогноз результатов за месяц до
окончания выборов дал глава совета муниципальных депутатов
Красносельского района Москвы Илья Яшин, вторым
оказался сопредседатель Питерского отделения партии
"Парнас" Андрей Пивоваров, а третьим, – начальник штаба
Навального Леонид Волков."Моя главная ошибка была в том, что я
исходил из того, что ситуация для демократов уникальная: впервые за
много лет их не мочат по телевизору", – заявил Навальный.По мнению
политика, критика в СМИ была сфокусирована на кандидате от КПРФ
Павле Грудинине, а либеральных кандидатов "освещали вполне
комплиментарно, или нейтрально". Самой провальной оппозиционер
назвал работу штаба кандидата Ксении Собчак."Какой из этого только
вывод? А такой, что надо перестать делать то, что я сделал только
что: тратить на этих «политиков» столько много букв. 3,49% на
всех. Даже в Москве все они проиграли Владимиру Жириновскому.
Такого вообще никогда не было. Но в обсуждении результатов
«выборов» и дальнейшей работы они занимают процентов сорок, уступая
только Владимиру Путину", – подчеркнул он.Навальный отметил, что
политологи пытаются оценить перспективы и обсуждается возможность
совместных действий и "объединения оппозиции"."Мы должны обсуждать
не объединение оппозиции, а её создание. Сначала идеологическое, а
потом и организационное. Мы не можем в 2018 году считать оппозицией
нечто из 1996 года... Не надо, это неинтересно, нежизнеспособно и
непонятно современному избирателю. Задача демократически и
оппозиционно настроенного избирателя – помогать созданию оппозиции,
а не доказывать себя в необходимости оживлять то, что было мертво
при рождении. Мы должны обсуждать борьбу за 60%, а не за десять,
или пять с половиной, или три-запятая-сорок девять", – подытожил
он.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта – в
годовщину аннексии Крыма. Центризбирком признал выборы
состоявшимися и действительными.Согласно данным ЦИК
РФ, президента РФ Владимира Путина поддержало 76,69%
избирателей. На втором месте Грудинин – 11,77% голосов,
на третьем – Владимир Жириновский с 5,65%. Ксению Собчак
поддержали 1,68% избирателей, Григория Явлинского – 1,05%.
Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее 1%
голосов.
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