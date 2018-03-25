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Відому українську актрису порівняли з Елізабет Олсен (ФОТО)
25.03.2018 15:52
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Відома українська актриса Іванна Сахно у свої 20 років активно знімається у Голлівуді, в тому числі вже зараз дівчину можна буде побачити у фантастиному бойовику "Тихоокеанський рубіж". Красуні-актриса - частий гість в Україні і днями, після останніх її відвідин, в мережі почали точитися суперечки щодо схожості Сахно з відомою актрисою Елізабет Олсен.

Так, і справді, 29-річна Елізабет і 20-річна Іванна мають схожі риси (до слова, цього не можна вже сказати про сестру-близнючку Елізабет - Мері-Кейт, яка зробила не надто вдалу пластичну операцію).

Що скажете ви?

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