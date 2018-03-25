Перелет самолета австралийской компании Qantas из Австралии в
Лондон длился 17 часов. Полет совершили на самолете Boeing 787-9
Dreamliner Фото: Qantas / Twitter Он вылетел из аэропорта в городе
Перт и приземлился в Хитроу, преодолев 14 498 км за 17 часов.
Полет совершили на самолете Boeing 787-9 Dreamliner. На борту было
200 пассажиров и 16 членов экипажа.Рейс является самым длинным в
мире после маршрута Qatar Airways из Дохи в Окленд, дистанция
которого составляет 14 529 км.Рейсом Qantas можно добраться из
Австралии в Лондон на три часа быстрее, чем другими маршрутами,
которые включают остановки на Ближнем Востоке для пересадки или
дозаправки.
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