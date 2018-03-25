Наиболее популярные архитектурные памятники только мира каждый год выключают освещение и погружаются в полную темноту только на один час в честь акции "час Земли". В нынешнем году акция состоялась в субботу 24 марта, а снимки достопримечательностей опубликовали фотографы только мира, некоторые из них собрала ВВС .

Отметим, что всемирная кампания "час Земли" проводится с целью осведомления о последствиях, которые возникают вследствие изменения климата планеты. Стартовала она еще в 2007 году на территории Австралии, а сейчас, по утверждению организаторов, ее участниками являются 187 стран.

Ниже представлены лишь некоторые погруженные в темноту архитектурные памятники, выключившие свет в 2018 году.

Как сообщал svodka.net, знаменитой достопримечательности Парижа - Эйфелевой башне в рамках проекта реконструкции могут вернуть первоначальный красный цвет . Архитекторы пока не определились, в какой цвет ее покрасить главную достопримечательность Парижа, но Министерство культуры Франции рассматривает вариант сделать ее красной.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира