Погода, Новости, загрузка...
Добкин: Что бы мне такого плохого сделать, чтобы поднять свой рейтинг?
25.03.2018 16:08
У "плохого" президента РФ Владимира Путина рейтинг поддержки выше, чем у "хорошего" президента Украины Петра Порошенко, отметил нардеп от Оппозиционного блока Михаил Добкин. Добкин (на фото): У Путина рейтинг поддержки 76%, но сам он плохой Фото предоставлено телеканалом NewsOne У Путина рейтинг поддержки 76%, но сам он плохой. Порошенко поддерживают менее 10% соотечественников, а он при этом хороший. Вот я думаю, что бы мне такого плохого сделать, чтобы поднять свой рейтинг?

У Путина рейтинг поддержки 76%, но сам он плохой. Порошенко поддерживают менее 10% соотечественников, а он при этом хороший. Вот я думаю, чтобы мне такого плохого сделать, чтобы поднять свой рейтинг?

— Добкин Михаил (@mdobkin) 24 марта 2018 г.
На президентских выборах в РФ, которые прошли 18 марта, Путина поддержало 76,69% избирателей.Согласно проведенному в марте 2018 года опросу центра социальных исследований "София", за Порошенко на президентских выборах готовы проголосовать 9,5% украинцев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить