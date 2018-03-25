У "плохого" президента РФ Владимира Путина рейтинг поддержки выше, чем у "хорошего" президента Украины Петра Порошенко, отметил нардеп от Оппозиционного блока Михаил Добкин. Добкин (на фото): У Путина рейтинг поддержки 76%, но сам он плохой Фото предоставлено телеканалом NewsOne У Путина рейтинг поддержки 76%, но сам он плохой. Порошенко поддерживают менее 10% соотечественников, а он при этом хороший. Вот я думаю, что бы мне такого плохого сделать, чтобы поднять свой рейтинг? У Путина рейтинг поддержки 76%, но сам он плохой. Порошенко поддерживают менее 10% соотечественников, а он при этом хороший. Вот я думаю, чтобы мне такого плохого сделать, чтобы поднять свой рейтинг? — Добкин Михаил (@mdobkin) 24 марта 2018 г. На президентских выборах в РФ, которые прошли 18 марта, Путина поддержало 76,69% избирателей.Согласно проведенному в марте 2018 года опросу центра социальных исследований "София", за Порошенко на президентских выборах готовы проголосовать 9,5% украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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