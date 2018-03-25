|Как боевики хотели выпедриться, да не удалось
|25.03.2018 16:18
|
Несколько часов назад, приехала проверка из на позиции местных боевиков в Донецке. Естественно орки захотели выпендриться и открыли огонь в сторону позиций и мирного населения, пишет в ФБ , передает
Недолго думая, от наших пошла ответка. Естественно все боевики в рассыпную, по перехватам паника, мы ранили трех боевиков. Ехать забирать тела отказываются, кричат под обстрелы не поедем.
Мораль такова: придерживайтесь перемирия и будете жить и ручки с ножками на месте будут.
Поделитесь статьей с друзьями