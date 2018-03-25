Несмотря на то, что клубные доктора пытались как можно быстрее оказать помощь игроку, а на поле прибыла машина скорой помощи, спасти спортсмена не удалось.

В Хорватии футболист умер во время игры после попадания мячом в грудь, информирует svodka.net.

Спасти игрока не удалось.

Трагедия произошла во время футбольного матча в третьем дивизионе чемпионата Хорватии.

В поединке между «Марсонией» и «Славонией» полузащитник гостей Бруно Бобан умер в результате попадания мяча в грудь. Об этом сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.

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Мяч попал футболисту в район груди, после чего игрок упал на газон.

Причина смерти полузащитника пока остается неизвестной.

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