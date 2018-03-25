Отмечается, что изменение налогов обсуждалось на одном из первых после президентских выборов совещаний у премьера Дмитрия Медведева. Три источника рассказали "Ведомостям", что рассматривается несколько идей: повышение НДФЛ, введение налога с продаж, отмена льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС) для социальных товаров, повышение НДС при снижении страховых социальных взносов.

Собеседники издания сообщили, что обсуждалось повышение ставки НДФЛ на 2 процентных пункта до 15% с введением необлагаемого минимума. При этом один чиновник сказал газете, что решение окончательно не принято, а другой заявил, что консенсус достигнут.

По словам собеседника, изменение налогов нужно для дополнительных доходов бюджета.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял в январе, что выступает против предложения повысить НДФЛ до 15%, сообщали "Ведомости".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира