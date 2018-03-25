



Відома співачка Даша Астаф'єва, яка нещодавно опублікувала відверті фото у білизні та зізналась, що вирішила худнути до літа, незважаючи на те, що вважає свою фігуру неідеальною, продовжує зніматися у пікантних фотосесіях.



Днями в Інстаграмі співачки з'явилися світлини, на яких вона позує у боді тілесного кольору та всипана золотими блискітками. Фотосесію із захватом сприйняли шанувальники, у коментарях переконуючи зірку, що далі їй стрункішати не варто, адже фігура у Даші дуже зваблива.



Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 20 Бер 2018 р. о 11:41 PDT



Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 20 Бер 2018 р. о 11:47 PDT



Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 20 Бер 2018 р. о 11:56 PDT

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