Житель США из Калифорнии Майк Хьюз совершил полет на собственной ракете с паровой тягой, передает CNBC .

На самодельной ракете американцу удалось взлететь на высоту в 1875 футов, около 570 метров, и приземлиться на землю на территории пустыни Мохава, благодаря парашюту. Во время невероятного опасного полета мужчина почти не пострадал, пожаловавшись лишь не боль в области спины.

"Я устал от разговоров о том, что мне не хватило смелости, и что я не построил ракету. Я устал от подобного. Я взял себя в руки и сделал это", - сказал Майк.

Профессия 61-летнего американца - водитель лимузина. Чтобы осуществить запуск ему пришлось превратить мобильный дом-трейлер в рампу, которая разрешила запуститься под вертикальным углом. Благодаря этому приспособлению, американец обошелся без разрешения на запуск ракеты с общественной территории, которое ему не предоставляла местная власть.

Свою ракету Хьюз в течение нескольких месяцев разрабатывал в собственном гараже. В будущем он хочет осуществить полет на собственной, более мощной ракете, который позволит доказать, что Земля - плоская.

Как сообщал svodka.net.uа, основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер американской компании SpaceX Илон Маск обнародовал новый ролик , на котором показан запуск ракеты Falcon Heavy, выведшей автомобиль Tesla Roadster и Starman на орбиту.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира