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В результате взрыва в Афганистане один человек погиб и семь ранено
25.03.2018 16:56
Ответственность за взрыв в Афганистане взяли на себя боевики ИГИЛ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Взрыв произошел в афганском городе Герат Фото: uk.wikipedia.org Пресс-секретарь начальника городской полиции Абдул Ахад Вализада сообщил, что минимум один человек погиб и семь получило ранения. Он подчеркнул, что число жертв может возрасти.Вализада рассказал, что двое злоумышленников подъехали к мечети на мотоцикле, а когда полиция их остановила, один из них привел в действие взрывчатку. Второго нападавшего полиция застрелила.Отмечается, что ответственность за набег взяли на себя террористы ИГИЛ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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