|Крупный пожар в торговом центре: погибли 8 детей и 3 взрослых
|25.03.2018 17:11
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В центре Кемерово в России загорелся торговый центр "Зимняя вишня".
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неизвестный источник в экстренных службах, в одном из залов кинотеатра ТЦ обнаружили тела четырех детей.
Позже российский сообщил о 8 погибших детей и трех взрослых,передает со ссылкой на .
Всех посетителей и сотрудников центра эвакуировали. Горят три из четырех этажей здания, очаг возгорания мог находиться в одном из кинотеатров.
В соцсетях пользователи сообщают о том, что некоторые спасался из центра через окно, людей также снимают с крыши.
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