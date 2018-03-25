Мать студента-поляка, который сжег украинский герб в одном из заведений Тернополя, приехала в Украину.

Визит она совершила для того, чтобы вернуть государственный символ на место. Украинский герб, вырезанный из дерева, женщина за свои деньги заказала у местных мастеров, пишет со ссылкой на .

Мать вандала отметила, что ее сын сожалеет о содеянном и попросил исправить его ошибку.

Женщина добавила, что герб для поляков также имеет большое значение, и что между украинским и польским народами должна быть дружба.

«Сегодня позвонила мама молодого человека, которая приехала в Украину для того, чтобы завершить то, что пообещал молодой человек, а он пообещал, что сделает этот трезубец и повесит его обратно. Поскольку его депортировали и он не успел это сделать мы думали, что вопрос закрыт и сами изготавливали. Но мать парня принесла трезубец. Мы впечатлении таким поступком. Это поступок матери, которая переживает за поступки сына ”, – говорит хозяин заведения, в котором произошел случай Олег Макогон.

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