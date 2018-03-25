Руководитель Facebook Марк Цукерберг разместил в нескольких американских и британских газетах рекламные объявления, в которых извинился перед пользователями соцсети, передает со ссылкой на ВВС.

Он отметил, что Facebook мог бы сделать больше, чтобы остановить получение данных пользователей.

"Это было нарушение обязательств, и я очень жалею", - отметил Цукерберг.

В Британии реклама с извинениями пользователям соцсети появилась в изданиях Sunday Telegraph, Sunday Times, Mail on Sunday, Observer, Sunday Mirror и Sunday Express.

В США подобные объявления заметили читатели New York Times, Washington Post и Wall Street Journal.

Цукерберг отметил, что Facebook уже изменил правила, чтобы предотвратить подобное утечки данных в будущем и тщательно исследует каждое приложение, которым предлагают воспользоваться в соцсети.

Напомним, Европейский Союз требует от социальной сети Facebook объяснений в связи со скандалом вокруг утечки данных с личной информацией десятков миллионов пользователей соцсети.

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