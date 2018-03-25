Погода, Новости, загрузка...
Стихи и шутки: соцсети отреагировали на "летнее время"
25.03.2018 17:32

Пользователи социальных сетей не обошли вниманием переход на "летнее время", передает

Слишком прохладная мартовская погода дала повод для шуток о переходе на "летнее время". Кто-то радовался тому, что работать пришлось меньше, а кто-то даже сочинял стихи.

 

 

Помимо того, украинцы даже призвали Президента Украины Петра Порошенко отменить переход на зимнее и летнее время.

Напомним, Украина перешла на летнее время.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить