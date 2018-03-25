|В Харькове скончался известный украинский поэт
|25.03.2018 17:50
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В воскресенье, 25 марта скончался харьковский писатель Анатолий Перерва. О трагическом событии сообщила пресс-служба Национального союза писателей Украины на официальном сайте.
Известно, что на момент смерти поэту было 68 лет.
"Трудно представить без него литературный Харьков, музей, Пушкинскую, союз. В свое время он нам всем - молодым и неопытным - много дал и подсказал. Дословно позавчера думал, что хорошо было бы встретиться, давно не виделись. Теперь и не увидимся. Думаю, нам всем будет его ужасно не хватать...", - прокомментировал смерть Перервы украинский писатель Сергей Жадан на собственной странице в соцсети
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