В Киевской области злоумышленники, убегая от полиции, после того как ограбили магазин, захватили квартиру с детьми и их бабушкой.

О впечатляющем инциденте сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Преступники избили продавца магазина и забрали 14 тыс. гривен. После этого банда злоумышленников совершила попытку убежать, однако правоохранители начали преследовать бандитов,передает со ссылкой на .

"В с. Великополовецкое, что на Сквирщини, в одном из магазинов группа неизвестных мужчин напала на продавца. Избили, связали ему руки, ноги и похитили 14 000 гривен. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. При проведении неотложных оперативных мероприятий полицейские установили машину преступников и начали их преследовать ", - рассказали в полиции.

В ходе погони двое преступников забежали в подъезд многоэтажного дома и смогли попасть в одну из квартир, когда с нее выходили дети. Бандиты взяли в заложники детей и их 75-летнюю бабушку, однако женщина уговорила рецедевистов отпустить внуков. Впоследствии полиции удалось обезвредить нападавших и освободить пенсионерку. Через некоторое время правоохранители задержали и двух других членов банды.

"Злоумышленниками оказались жители Белоцерковского и Киево-Святошинского районов, 53, 38, 37-летнего возраста и младшему участнику преступной группы 23 года. Все ранее судимые за совершение тяжких имущественных преступлений", - сообщили правоохранители.

Найденные в машине злоумышленников вещи используют в качестве вещественных доказательств. Следователи уже открыли уголовное производство по признакам разбоя, захват заложников и нарушение неприкосновенности жилища. Следствие проверяет задержанных на причастность к совершению других преступлений на территории области, впоследствии злоумышленникам изберут меру пресечения.

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