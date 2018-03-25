В Apple заявляют, что хотят исправить то, что нынешний набор эмодзи не отображает опыт людей с инвалидностью.

Apple предложила эмодзи с изображением инвалидности, информирует svodka.net.

Компания предполагает, что предложенные варианты могут быть расширены в будущем.

Компания Apple намерена ввести эмодзи, представляющие . Предложение направили Unicode Consortium и, если его одобрят, новые эмодзи появятся на телефонах в конце года, сообщает блог Emojipedia.

Среди предложенных символов — собака-поводырь, слуховой аппарат, человек на коляске и протезированные конечности.

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В Apple заявляют, что хотят исправить то, что нынешний набор эмодзи не отображает опыт людей с инвалидностью. Компания предполагает, что предложенные варианты могут быть расширены в будущем.

Напомним, британский лингвист Вайвьян Эванс установил, что между количеством эмодзи в переписке потенциальных любовников и вероятностью их полового контакта существует связь.

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Возможно, новые эмодзи будут выглядеть так.

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