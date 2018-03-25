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В результате обстрела боевиками на Донбассе погиб украинский боец – штаб АТО
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25.03.2018 18:08
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19 обстрелов украинских позиций за сутки зафиксированы на Донецком
направлении, отмечает пресс-центр штаба АТО. На Луганском
направлении сохраняется тишина Фото: Прес-центр штабу АТО /
Facebook "Вследствие вражеского огня один украинский защитник
погиб", – говорится в сообщении.В штабе подчеркнули, что на
Луганском направлении сохраняется тишина, а вот на Донецком были
зафиксированы с начала суток 19 обстрелов позиций ВСУ.Противник вел
огонь в районе населенных пунктов Опытное, Лебединское (минометы
калибра 120 мм), Пески (танк и минометы калибра 82 мм), Талаковка
(минометы калибра 82 мм), Авдеевка, Богдановка, Широкино
(гранатометы разных систем) и Верхнеторецкое (крупнокалиберные
пулеметы).Из стрелкового оружия обстреливались позиции ВСУ возле
шахты Бутовка, Каменки и Марьинки (трижды).
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1899410703403060
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны
уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не
удалось добиться его длительного соблюдения.
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