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В ООН назвали ТОП-5 самых распространенных языков
25.03.2018 18:09

В ООН назвали пятерку самых распространенных языков в мире. На первом месте - английский, передает

"Самый распространенный язык в мире - английский. На нем говорит 1,5 миллиарда жителей планеты. Но только для 375 млн он является родным. В первой пятерке также китайский, хинди, испанский и французский", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Франции Эммануэль Жан-Мишель-Фредерик Макрон призвал франкоязычные страны продвигать французский в качестве "мирового языка".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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