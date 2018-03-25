|В Киеве прошла акция солидарности посвященная празднованию Дня Воли Беларуси
|25.03.2018 18:15
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В акции принимали участие представители оппозиционных сил Беларуси, Белорусского центра в Украине «Сябры», белорусской общины Киева, а также Добровольческого движения ОУН.
В центре Киева прошла акция солидарности с белорусским народом, посвященная празднованию Дня Воли, информирует svodka.net.
В Киеве в воскресенье, 25 марта, состоялись акции солидарности с белорусским народом, посвященные празднованию Дня Воли (100 лет со дня провозглашения Белорусской Народной Республики).
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Участники мероприятия почтили память погибшего на Майдане Михаила Жизневского, а также Вячеслава Черновила, возложив цветы к памятникам.
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