В Киеве прошла акция солидарности посвященная празднованию Дня Воли Беларуси В акции принимали участие представители оппозиционных сил Беларуси, Белорусского центра в Украине «Сябры», белорусской общины Киева, а также Добровольческого движения ОУН. В центре Киева прошла акция солидарности с белорусским народом, посвященная празднованию Дня Воли, информирует svodka.net. В Киеве в воскресенье, 25 марта, состоялись акции солидарности с белорусским народом, посвященные празднованию Дня Воли (100 лет со дня провозглашения Белорусской Народной Республики). svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ Участники мероприятия почтили память погибшего на Майдане Михаила Жизневского, а также Вячеслава Черновила, возложив цветы к памятникам. Читайте: В Киеве стартовала работа "Открытой площадки СБУ" (ФОТО)



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