Основатель Facebook Марк Цукерберг отметил, что сбор данных миллионов пользователей соцсети в 2014 году был "нарушением доверия", и он сожалеет, что в то время компания "не сделала больше". Цукерберг извинился за утечки данных пользователей Facebook Фото: EPA На последних страницах воскресных британских изданий Sunday Mirror, Mail on Sunday, Sunday Times, Sunday Telegraph and Observer было размещено обращение Цукерберга с извинениями.В заявлении Цукерберг отметил, что сбор данных миллионов пользователей в 2014 году был "нарушением доверия", и он сожалеет, что в то время компания "не сделала больше".19 марта газета The New York Times сообщила, что британская компания Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 миллионов пользователей Facebook и могла помочь Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США. Компания якобы моделировала поведение пользователей соцсети и показывала им релевантную политическую рекламу.Телеканал Channel 4 News заснял на скрытую камеру разговор с главой Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на избирательные кампании по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине. "Медуза" писала, что Cambridge Analytica была создана в 2013 году при участии американского миллиардера Роберта Мерсера, одного из главных доноров предвыборного штаба Трампа. Вице-президент компании – Стив Бэннон, прежний руководитель популярного между ультраправых консервативного сайта Breitbart и экс-советник Трампа.20 марта председатель парламентского комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дамиан Коллинз сообщил в Twitter, что руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг вызван дать показания в парламент Великобритании в связи с возможным попаданием данных пользователей соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica.Цукерберг пообещал, что работу Facebook усовершенствуют для лучшей защиты личных данных пользователей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



