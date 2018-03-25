Самолет Qantas Flight QF9, который осуществлял первый беспосадочный рейс между Австралией и Великобританией, приземлился в аэропорту Хитроу в Лондоне, передает со ссылкой на ВВС.

Самолет преодолел дистанцию ​​14 498 км из австралийского города Перт только за 17 часов.

Для выполнения полета крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas использовала самолет Boeing 787-9 Dreamliner, который использует меньше топлива чем Boeing 747.

Генеральный директор Qantas Алан Джойс назвал новый рейс Перт-Лондон "маршрутом, который меняет правила игры".

Он напомнил, что первые полеты Qantas из Австралии в Британию по так называемому "маршрута кенгуру" занимали четыре дня, а самолеты делали семь остановок.

Самолетом Qantas в Лондон прибыли более 200 пассажиров и 16 членов экипажа.

Чтобы минимизировать неудобства, которые возникают в результате такого долгого рейса, самолет оборудован функциями, которые обеспечивают улучшенное качество воздуха и снижения шума в салоне.

Напомним, Ryanair подписала соглашения с аэропортами "Борисполь" и "Львов".

Первые полеты Ryanair в Украине ожидаются в октябре. Украинцам пообещали авиабилеты на этом лоукосте за 10 евро.

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