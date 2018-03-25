В полиции Донецкой области сообщили, что с начала 2018 года
задержали 55 боевиков. Правоохранители задержали боевика, который
раньше стоял на блокпосту террористов Фото: EPA (архив) "В апреле
2014 года мужчина предложил свои услуги террористам с целью личного
обогащения. Новобранца поставили на блокпост в селе Дробышево
осуществлять пропускной режим. Задачей вчерашнего вора было
останавливать транспорт, испытывать водителей и их авто. Однако, по
словам экс-боевика, через четыре дня он разочаровался и покинул
ряды террористов. После этого скрывал участие в
бандформировании", – говорится в сообщении.Открыто уголовное
производство по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса (создание
незаконных вооруженных формирований или участие в них). Мужчине
грозит от трех до восьми лет лишения свободы.В полиции отметили,
что с начала 2018 года задержали 55 боевиков.Вооруженный конфликт
на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.24 марта президент Украины Петр Порошенко сообщал, что в
2017 году Служба безопасности Украины задержала 591
террористов, их сообщников и сепаратистов.
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