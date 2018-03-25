В полиции Донецкой области сообщили, что с начала 2018 года задержали 55 боевиков. Правоохранители задержали боевика, который раньше стоял на блокпосту террористов Фото: EPA (архив) "В апреле 2014 года мужчина предложил свои услуги террористам с целью личного обогащения. Новобранца поставили на блокпост в селе Дробышево осуществлять пропускной режим. Задачей вчерашнего вора было останавливать транспорт, испытывать водителей и их авто. Однако, по словам экс-боевика, через четыре дня он разочаровался и покинул ряды террористов. После этого скрывал участие в бандформировании", – говорится в сообщении.Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса (создание незаконных вооруженных формирований или участие в них). Мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы.В полиции отметили, что с начала 2018 года задержали 55 боевиков.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.24 марта президент Украины Петр Порошенко сообщал, что в 2017 году Служба безопасности Украины задержала 591 террористов, их сообщников и сепаратистов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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