Полиция города Лимана Донецкой области задержала боевика, который в 2014 году способствовал оккупации города. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает

"Сыщики собрали доказательства причастности к НВФ 34-летнего местного жителя, который имел судимость за кражи. В апреле 2014 года мужчина предложил свои услуги террористам с целью личного обогащения. Новобранца поставили на блокпост в селе Дробышево осуществлять пропускной режим. Задачей вчерашнего вора было останавливать транспорт, испытывать водителей и их авто. Однако, по словам экс-боевика, через четыре дня он разочаровался и покинул ряды террористов. После этого скрывал участие в бандформировании", - передают в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Донецкой области с начала года разоблачили 55 боевиков.

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