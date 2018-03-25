24 марта в 23:23 в результате падения с 11-го этажа на ул. Медовой Пещеры, 39а во Львове разбилась насмерть 17-летняя девушка.

Отметим, что по этому адресу расположено общежитие Львовского национального университета им. И. Франко. Причины происшествия устанавливаются,передает со ссылкой на .

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что девушка выпала с балкона дома. Погибшая была студенткой-первокурсницей.

По данному факту открыто уголовное производство, правоохранители рассматривают версию самоубийства, сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

На заводе Fujikura в селе Подрясное Яворивского района Львовской области молодая женщина перерезала себе горло. На месте трагедии работала полиция и скорая медицинская помощь. Женщину отвезли в психбольницу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира