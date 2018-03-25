Основатель Facebook напомнил, что утечка связана с приложением с тестами, через которое в 2014 году были слиты данные миллионов людей.

Основатель и глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг опубликовал в национальных газетах Великобритании извинения за скандал с утечкой данных пользователей, информирует svodka.net.

Об этом сообщает издание Politico.

Текст извинения размером на целую полосу вышел в воскресных выпусках таких газет как The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express и Sunday Telegraph.

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«Мы отвечаем за защиту вашей информации. Если мы не можем этого сделать, мы не заслуживаем этой работы», — говорится в сообщении.

«Это нарушение доверия, и мне жаль, что тогда мы не сделали большего. Сейчас мы принимаем меры, чтобы этого не повторилось вновь»,- заявил Цукерберг.

Извинения также были размещены в американских газетах The New York Times, Washington Post и Wall Street Journal.

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Напомним, компания Facebook оказалась под огнем критики, поскольку выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученными через Facebook, чтобы помочь политикам победить на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.

Руководство Европейского парламента пригласило Цукерберга дать объяснения по поводу скандала со злоупотреблением персональными данными.

В США также хотят свидетельств Цукерберга перед Конгрессом.

Великобритания проводит расследование в отношении компании Cambridge Analytica.

Правление Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.

Марк Цукерберг заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ этих данных для разработчиков.

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