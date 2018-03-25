Сборная Словакии выиграла товарищеский международный турнир.

Соперник Украины в Кубке наций выиграл Кубок короля Тайланда.

В полуфинале турнира словаки обыграли ОАЭ со счетом 2:1. На голы Альберта Руснака и Михала Дюриша в первом тайме соперник ответил точным ударом Ахмеда Халила во втором, информирует svodka.net.

В финале словацкая сборная обыграла Тайланд.

В первом тайме команде Козака преимущество обеспечили голы Дуды и Мака, на что хозяева ответили точным ударом Каевпрома.

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Во втором тайме соперники обменялись голами – на гол словака Пачинды тайцы ответили голом Хемвибуна.

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Словакия является соперником Украины в Лиге наций, вместе с Чехией. Украинцы сыграют против словаков 9 сентября и 18 ноября.

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