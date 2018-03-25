|Сборная Словакии выиграла Кубок короля Тайланда
|25.03.2018 19:11
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Сборная Словакии выиграла товарищеский международный турнир.
Соперник Украины в Кубке наций выиграл Кубок короля Тайланда.
В полуфинале турнира словаки обыграли ОАЭ со счетом 2:1. На голы Альберта Руснака и Михала Дюриша в первом тайме соперник ответил точным ударом Ахмеда Халила во втором, информирует svodka.net.
В финале словацкая сборная обыграла Тайланд.
В первом тайме команде Козака преимущество обеспечили голы Дуды и Мака, на что хозяева ответили точным ударом Каевпрома.
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Во втором тайме соперники обменялись голами – на гол словака Пачинды тайцы ответили голом Хемвибуна.
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Словакия является соперником Украины в Лиге наций, вместе с Чехией. Украинцы сыграют против словаков 9 сентября и 18 ноября.