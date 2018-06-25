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Мать одного из моряков судна ЯМК-0041, задержанного в Крыму, заявила, что украинцы отказались от еды – адвокат
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25.06.2018 09:04
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Правозащитники продолжают работу по освобождению украинских моряков
судна ЯМК-0041, задержанного в мае в оккупированному Крыму, заявил
адвокат Эдем Семедляев. Российские пограничники задержали
украинское судно 4 мая Фото: ЕРА ( архив) Он напомнил, что
украинское судно ЯМК 0041, на борту которого находились
четверо моряков и капитан, было задержано в мае 2018 года в Черном
море российскими пограничниками. Моряков допросили в качестве
свидетелей."26 мая к нам обратились жены моряков, которые были в
отчаянии и не знали, что делать и к кому обратиться. 1 июня
вместе с коллегой адвокатом Эмилем Курбединовым направились в
пограничное управление ФСБ в городе Балаклава, где попытались
встретиться с моряками и узнать их состояние, так как на это время
они уже около месяца находились в "плену". Однако нас не пропустили
и не дали встретиться. После этого нами были поданы жалобы на
горячие линии ФСБ, в главное пограничное управление Крыма и военную
прокуратуру. Также нами были направлены жалобы в Севастопольский
гарнизонный суд, жалоба в военную прокуратуру и в Следственный
комитет заявление о преступлении. До настоящего времени ни на
одну жалобу и заявление ответа нет", – написал
адвокат. По его словам, в отношении капитана судна Виктора
Навицкого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 (незаконная
добыча (вылов) водных биологических ресурсов) Уголовного кодекса
РФ, ему избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО."По
словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и
находятся в отчаянии от неопределенности…. Мы продолжаем работу по
освобождению украинских моряков из "плена", – добавил
Семедляев.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1036376689864223&id=100004757052466
4 мая в ФСБ РФ заявили, что российские пограничники задержали
украинское рыболовецкое судно западнее мыса Тарханкут в
аннексированном РФ Крыму.Официальный представитель Государственной
пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что
на украинском рыболовецком баркасе находилось пять
моряков. У судна было дозволение на вылов рыбы только на
территории Украины.В этот же день "глава" аннексированного Крыма
Сергей Аксенов заявил, что задержанных из-за вылова рыбы в
экономической зоне РФ украинских моряков доставили в Крым "для
проведения процессуальных действий".15 мая постоянный
представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис
Бабин заявил, что задержанные в Крыму украинские моряки
находятся в Севастополе.17 мая капитана судна Виктора
Новицкого арестовали за браконьерство. 8 июня
ему продлили арест на один месяц.
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