Правозащитники продолжают работу по освобождению украинских моряков судна ЯМК-0041, задержанного в мае в оккупированному Крыму, заявил адвокат Эдем Семедляев. Российские пограничники задержали украинское судно 4 мая Фото: ЕРА ( архив) Он напомнил, что украинское судно ЯМК 0041, на борту которого находились четверо моряков и капитан, было задержано в мае 2018 года в Черном море российскими пограничниками. Моряков допросили в качестве свидетелей."26 мая к нам обратились жены моряков, которые были в отчаянии и не знали, что делать и к кому обратиться. 1 июня вместе с коллегой адвокатом Эмилем Курбединовым направились в пограничное управление ФСБ в городе Балаклава, где попытались встретиться с моряками и узнать их состояние, так как на это время они уже около месяца находились в "плену". Однако нас не пропустили и не дали встретиться. После этого нами были поданы жалобы на горячие линии ФСБ, в главное пограничное управление Крыма и военную прокуратуру. Также нами были направлены жалобы в Севастопольский гарнизонный суд, жалоба в военную прокуратуру и в Следственный комитет заявление о преступлении. До настоящего времени ни на одну жалобу и заявление ответа нет", – написал адвокат. По его словам, в отношении капитана судна Виктора Навицкого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) Уголовного кодекса РФ, ему избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО."По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределенности…. Мы продолжаем работу по освобождению украинских моряков из "плена", – добавил Семедляев. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1036376689864223&id=100004757052466 4 мая в ФСБ РФ заявили, что российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно западнее мыса Тарханкут в аннексированном РФ Крыму.Официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что на украинском рыболовецком баркасе находилось пять моряков. У судна было дозволение на вылов рыбы только на территории Украины.В этот же день "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что задержанных из-за вылова рыбы в экономической зоне РФ украинских моряков доставили в Крым "для проведения процессуальных действий".15 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что задержанные в Крыму украинские моряки находятся в Севастополе.17 мая капитана судна Виктора Новицкого арестовали за браконьерство. 8 июня ему продлили арест на один месяц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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