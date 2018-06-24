Не всем людям дано свыше любить так, как в кино и книгах. Абсолютно все люди показывают свои чувства по-разному, однако есть и те, кому они вовсе не нужны. Астрологи насчитали только пять таких знаков Зодиака, пишет со ссылкой на .

Близнецы

Близнецы могут быть романтиками, могут говорить "я тебя люблю". Проявляется их неумение любить в неприятных поступках, основанных на эгоизме. Они часто лгут, являются одними из самых часто изменяющих Знаков Зодиака. Если они находят того самого человека, с которым хотят связать свою жизнь, то делают все, чтобы отношения в начале были бурными и яркими, но этот порыв Близнецов может быстро затихнуть или полностью угаснуть.

Козерог

Козероги — трудоголики, у которых часто просто не хватает времени на любовь. Если им все же удается найти свою вторую половинку, то проявления любви от них ждать отдельно не стоит.

Водолей

Водолеи обожают быть свободными и ощущать себя независимыми в отношениях. Им нужна легкая любовь без особых обязательств. Эти люди всегда помогут второй половинке, всегда поддержат человека, но они не будут терпеть плохого отношения к себе. Любить они умеют, но только в самом начале. После того как конфетный период заканчивается, Водолеи превращаются в скучных людей

Скорпион

Скорпионы жестоки, но только до тех пор, пока не смогут понять вас полностью. Им необходимо узнать человека, прежде чем открыться ему. Даже в браке они могут без особой причины стать отстраненными на какое-то время. Понять их могут только они сами, да и то не всегда.

Рак

Раки не влюбляются — они находят человека, который наилучшим образом подходит для создания семьи. Эти люди довольно романтичны и интересны, но только в самом начале отношений. Через некоторое время, а, тем более, после женитьбы, они отстраняются от вас, но ровно настолько, насколько позволяет здравый смысл.

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