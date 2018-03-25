Компания Apple предложила добавить в коллекцию так называемых эмодзи комплект о людях, которые имеют инвалидность. В него создатели предлагают включить разработанные изображения девушки и парня на инвалидной коляске, протезы руки и ноги, собаку-поводыря, людей, разговарюющих языком жестов, и подобные, извещает Emojipedia .

"Apple требует добавить эмодзи для лучшего представления людей с инвалидностью. Сейчас эмодзи представляет широкий спектр возможностей, но не включает опыт людей с инвалидностью", - указала компания в своем сопроводительном заявлении.

Теперь, в случае одобрения предложения некоммерческой организацией Unicode Consortium, новые эмодзи введут в общее пользование уже в конце 2018 года.

Как сообщал svodka.net ранее, компания Apple занимается тайной разработкой собственных дисплеев MicroLED, которые по большинству параметров превосходят экран последнего iPhone X. В создание экранов следующего поколения Apple вкладывает значительные средства.

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