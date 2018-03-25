В России показали оружие будущего из строительных материалов.

Нестандартный подход к инновациям заметил в сюжете "Россия 24" ,передает со ссылкой на .

Канал показал новейшие лазерные системы корпуса которых сделали с канализационных и дымоходов труб. На кадрах можно увидеть пластиковую друбу диаметром в 100-110 миллиметров с резиновыми уплотнителями, которую часто используют при прокладении канализаций.

Канал не сообщает с какой целью создали новые системы и где они будут использоваться.

Ранее, в представили новый ЖК "Сармат", который также оказался фейком. На самом деле на видео были представлены рэкет "Воевода", стоящие на вооружении уже 10 лет.

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