Пять человек погибли, 30 госпитализированы в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя Следственного комитета, передает

"По уточненной на данный момент информации, пять человек погибли, из них три женщины, один ребенок и один мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы", - говорится в сообщении.

Напомним, семнадцать человек пропали во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

Ранее сообщалось, что во время пожара погибли четверо детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

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