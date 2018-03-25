|Между Австралией и Британией открыто прямое авиасообщение
|25.03.2018 19:51
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Рейс австралийской авиакомпании Qantas из Перта в Лондон занимает 17 часов. Прямой путь вошел в тройку наиболее продолжительных действующих авиаперелетов.
Между Австралией и Британией открыто прямое пассажирское авиасообщение, информирует svodka.net.
Boeing 787 авиакомпании Qantas отправляется в первый рейс из Перта в Лондон.
Первый прямой пассажирский авиаперелет между Австралией и Великобританией состоялся в воскресенье, 25 марта. Самолет австралийской авиакомпании Qantas приземлился в Хитроу спустя 17 часов 6 минут после вылета из Перта.
Таким образом, путешествие из Австралии в Великобританию сократилось на 3-5 часов, поскольку отпала необходимость пересадок, подчеркивает в своем заявлении австралийский министр торговли, туризма и инвестиций Стивен Чобо. По его словам, Великобритания является четвертым по величине туристическим рынком для Австралии.
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В числе первых пассажиров Boeing 787 находился исполнительный директор Qantas Алан Джойс, назвавший открытие прямого авиасообщения «историческим полетом».
Новый путь занимает третье место в мире по продолжительности перелета, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
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