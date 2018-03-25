опубликовал видео, в котором продемонстрированы возможности снайперской и противозасадной подготовки Службы безопасности Украины.

, по мнению президента, наконец стала действенным механизмом для защиты безопасности Украины,передает со ссылкой на .

Кроме того, видео с мероприятий по случаю дня демонстрирует действия тактических групп по освобождению заложников, а также возможности оказания медицинской помощи.

Сегодня отмечаем день Службы Безопасности Украины. 20 сентября 1991 приняли постановление "О создании Службы национальной безопасности Украины". А 25 марта следующего года - Закон "О Службе безопасности Украины". За годы проведения АТО на востоке Украины погибли 23 сотрудника .

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