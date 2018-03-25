В 2014 году из-за болезни мать украинского режиссера Олега Сенцова Людмила проголосовать на "референдуме" не смогла. Людмила Сенцова живет в Крыму Скриншот: tvrain.ru "Я тогда еще болела, не могла", – сказала она.Мать Сенцова спросили, как бы она проголосовала, если бы пошла на референдум сейчас, "за" или "против"."Ну да, наверное. Да, все равно Россия", – заявила она.Телеканал проинформировал, что мать Сенцова живет в Крыму, в поселке между Симферополем и Севастополем.Россия после незаконного референдума 16 марта 2014 года аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.25 августа 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта.В феврале–марте 2016 года его этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону в исправительную колонию строгого режима в Якутске. В сентябре 2017-го его перевели в Иркутск, затем – в Челябинск. В колонию в Лабытнанги Олега Сенцова перевели в октябре того же года.12 февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности обменять задержанных в Украине российских военных на Сенцова, журналиста Романа Сущенко и других украинских заложников, удерживаемых в России.16 марта сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что в колонии на Ямале у ее брата ухудшается состояние здоровья. "Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но безвозвратно", – написала Каплан.20 марта военный знаток Юрий Колесников предположил, что Сенцова могли отравить. Каплан назвала эту информацию "параноидальной чушью". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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