Оперная певица Мария Максакова после переезда в Украину решила продать нежилое помещение в Москве стоимостью 120 млн руб., но не смогла получить всю сумму от продажи. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Максакова переехала в Украину в конце 2016 года Фото предоставлено телеканалом NewsOne По данным издания, Максакова решила продать нежилое помещение после переезда в Украину в 2016 году. Его согласился купить Панаитов за 120 млн руб. ($2,1 млн).Максакова оформила доверенность на Вороненкову. Екатерина не перевела деньги на счет певицы, а через несколько месяцев прислала ей документы, в которых говорилось, что она получила от Панаитова 38 млн руб ($665, 4 тыс.)Певица заявила, что ее падчерицу обманули, и обратилась в суд с требованием признать недействительным договор купли-продажи помещения. Суд на закрытом заседании иск отклонил.Максакова – депутат Госдумы РФ VI созыва (2011–2016 годы), в прошлом – солистка Мариинского театра. В конце 2016 года с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым переехала в Украину. 23 марта 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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