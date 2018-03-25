Украина не высылает из страны российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании из-за украинских политзаключенных в тюрьмах . Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины, нардеп от "Блока Петра Порошенко" .

В частности, Геращенко отметила, что в Украине давно нет российского посла, и дипломатические отношения сведены до критического минимума, передает со ссылкой на .

"Высылка российских консулов ​​вызовет высылку украинских консулов,​- и наши политзаключенные в останутся один на один с мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку", - объяснила Геращенко.

Напомним, ранее агентство Вloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов. До этого Британия выслала из страны 23 дипломатов , которые, по версии Лондона, занимались шпионажем. Ряд европейских стран из солидарности с Британией также рассматривают такую возможность.

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