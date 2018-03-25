«Мы не можем победить Россию, так давайте присоединимся к ней», – с таким заголовком вышла статья в британской газете The Sunday Times.

Посольство РФ в Великобритании прокомментировало рекомендацию английских журналистов, посоветовавших Великобритании вступить в состав России.

В своем материале газета The Sunday Times предложила Англии о том, чтобы стать частью России, раз уж они не могут «победить» ее.

В статье отмечается, что вступление в состав РФ имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Так, например, англичане признаются, что подобное сотрудничество значительно улучшит состав и качество армии.

К тому же, британцам больше не придется игнорировать такое важное для них мероприятие, как чемпионат мира по футболу, который состоится этим летом в России.

«Отличный стартап», – прокомментировало статью посольство РФ в Великобритании.

Напомним, из-за «дела Скрипаля» власти Британии выслали 23 российских дипломата и призвали бойкотировать чемпионат мира по футболу, страной-организатором которого в 2018 году выступает Россия.

Отрывок статьи

...отношения с Россией продолжают ухудшаться, я начал думать, что мы идем по неправильному пути. Все это бессильное бряцание оружием, это дерзкое либеральное презрение в прессе, этот” Путин немного похож на Гитлера" вопли и мусор от депутатов, эта истерическая "помощь, помощь, это третья мировая война!" нонсенс в социальных сетях. Затем есть бессмысленное накопление продуктов (большой Пробег по авокадо, показывающий, насколько серьезно Армагеддон-лихорадка захватила тысячи людей) и это жалкое хрипение для союзников в предстоящей битве ...

от себя - очень здраво))) действительно - Британия выглядит жалко в своих тявканиях на Россию. они откровенно пытаются натравить ЕС и США на нас, а потом тихо соскочить. но влияние на мировую политику у Лондона уже упало ниже нуля - оно ничтожно и наша позиция - откровенная насмешка и даже порка розгами для высших лиц Британии - очень показательны.

Теперь Мэй бежит к руководителям стран ЕС за поддержкой, но смотрится это смешно и глупо. Вобщем, от Британской Империи остались только натужно-чопорные манеры и больше ничего - прямо как усы Грудинина))) думаю, вполне можно такой мем применить - - сбрей усы а за ними НИЧЕГО. Вот так и Британия - убери воспоминания об империи и за ними - пустота сегодняшнег дня. Мелкая островная захолустная территория лишь по недоразумению изображающая нечто.

А Россия, которую запад так и не смог разрушить - просто в силу своих масштабов - ИМПЕРИЯ. И не понарошку, и не надувая щеки. И да, я знаю, что именно так как я описал Британию, запад желал бы видеть Россию, но птица обломинго...

Так что я категорически против идеи присоединять британцев - нет уж - пусть гниют на своем острове самостоятельно.

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