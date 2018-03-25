Боевики в зоне АТО на Донбассе с начала воскресенья по состоянию на 18:00 совершили 19 обстрелов, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Один военнослужащий погиб, зафиксировано 19 обстрелов в зоне АТО в воскресенье, информирует svodka.net.

Сообщили в пресс-центре штаба АТО.

«Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций на Донецком направлении», сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье вечером.

В частности из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов боевики обстреляли позиции ВСУ в Опытном и Лебединском, а из минометов 82 калибра и танка вели огонь близко Песков.

Читайте: Утром оккупанты устроили масштабный минометный обстрел Широкино: канонаду было слышно в Мариуполе, - пресс-офицер сектора

Также 82-мм минометы НВФ применили по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем по защитникам Авдеевки, Богдановки и Широкино, а крупнокалиберные пулеметы по укреплениям ВСУ в районе Верхнеторецкого.

Кроме того из стрелкового оружия боевики обстреливали позиции сил АТО близко шахты Бутовка, Каменки и трижды Марьинки.

На луганском направлении сохранялась тишина.

«К сожалению, вследствие вражеского огня, один украинский защитник погиб», – отметили в штабе АТО.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира