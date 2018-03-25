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Ryanair может летать в шесть украинских городов
25.03.2018 20:24
Ryanair может летать в шесть украинских городов
Сейчас рассматриваются Одесса, Харьков, Херсон, Днепр Ryanair
В планах авиакомпании Ryanair на дальнюю перспективу могут появиться перелеты в аэропорт Днепра, это шестое украинский город, по которой озвучивались планы перевозчика.
Ryanair может летать в шесть украинских городов
"Из планов: увеличение количества аэропортов, из которых будут отправляться рейсы. Сейчас рассматриваются Одесса, Харьков, Херсон, Днепр", - написал министр, комментируя подписание договоров между ирландским лоукостером и аэропортами Борисполь и Львов, информирует ЦТС.
 
Напомним, что ирландский лоукостер Ryanair откроет 10 рейсов из Киева и 5 из Львова. Соглашение между авиакомпанию и аэропортом "Борисполь" подписали 23 марта.
 
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair успешно завершила переговоры с Международным аэропортом Борисполь и Министерством инфраструктуры.
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