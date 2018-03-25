Эксперты Киберинститута Военной академии США, занимающиеся исследованиями для Пентагона, разработали пособие для военнослужащих в виде комикса, в котором Россия выигрывает в конфликте с силами НАТО, передает IEEE Spectrum и сайт Института.

По информации издания, такое издание разработали для того, чтобы сподвигнуть военных США к осмыслению воин будущего и того, как к ним нужно готовиться. Одна из разработчиков проекта, лейтенант-полковник Натали Ванетта, отмечает, что Институт хочет предупредить солдат, что в ближайшее время война станет не такой, как 80 лет тому назад.

По сюжету комикса, который получил название "Тихие руины" действия разворачиваются в 2027 году. Тогда Молдавия и Румыния объединяются, чем вводят в ярость Россию. Ситуация осложняется учениями, которые проводят Россия и НАТО - вследствие чего начинается масштабный конфликт.

Кремль начинает кибератаку, поражая беспилотники врага, затем атакует танки НАТО. После этих действий российское войско захватывает консульство США в одном из побежденных населенных пунктах.

Всего американские специалисты разработали четыре книги, которые предназначены не только для рядовых солдат, а и для офицеров.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в сети был обнародован иронический комикс в стиле известной саги "Звездные войны", главными героями которого стали украинские политики .

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