|В российском городе Кемерово загорелся торговый центр, погибли дети
|25.03.2018 20:32
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Сотрудниками МЧС продолжаются работы по ликвидации огня и спасения людейПри пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово (РФ) погибли трое детей и женщина, более 20 человек пострадали.
Фото: ria.ru
Эту информацию уточнили в Следственном комитете РФ.
По предварительной информации, погибли трое детей и одна женщина, которые находились в момент пожара в детской игровой комнате.
Кроме того, 26 человек обратились или были госпитализированы в медицинские учреждения города.
Вместе с тем сотрудниками МЧС продолжаются работы по ликвидации огня и спасения людей.
Кроме того, по предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошел обвал потолка.
Дело передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России.
Ранее РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона сообщало, что погибли 4 детей.
Как рассказали в Следственном комитете, тела детей нашли в детской комнате. Они погибли от отравления продуктами горения.
По словам источника, площадь возгорания достигла полутора тысяч квадратных метров.
В МЧС сообщили, что очаг возгорания - на верхнем этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами.
К тушению пожара привлекли более 210 человек и 48 единиц техники. К месту происшествия направили лабораторию для измерений предельно допустимых концентраций вредных веществ в окружающем воздухе. Движение возле торгового центра перекрыто.
Вместе с тем на видео видно, как человек выпрыгивает из окна, пытаясь спастись.
СК возбудил уголовное дело. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев происшествия. Также устанавливаются владельцы и арендаторы помещений торгового центра.
Напомним, трое малолетних детей погибли в огне в субботу, 10 марта, в селе Верблюжка Кировоградской области. Мать оставила их одних дома.
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