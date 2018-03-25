Высшая квалификационная комиссия судей Украины изменениями в порядок оценки судей технически вытеснила Общественный совет добропорядочности из переаттестации судей.

Общественный совет добропорядочности (ОСД) прекращает участие в процессе квалификационной оценки судей. Об этом говорится в сообщении на сайте совета в воскресенье, информирует svodka.net.

В организации напомнили, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины менее чем за год намерена переаттестовать 6 тысяч судей, а 23 марта одна из ее коллегий за полтора часа провела собеседования с 9 судьями.

«Это лишь подтверждает, что квалификационное тестирование — это конвейер…Как следствие, уже в «реформированных» судах окажутся и судьи Майдана, и судьи, которые часто посещают оккупированные территории…», — говорится в сообщении.

В заявлении также говорится о том, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины изменениями в порядок оценки судей технически вытеснила Общественный совет добропорядочности из переаттестации судей.

Читайте: Как легко и просто без всяких новых затрат сделать суды неподкупными, - мнение

«Чтобы власть, расхваливая достижения судебной реформы перед украинцами и международными организациями в очередной раз не использовала общественность, Общественный совет добропорядочности решил прекратить свое участие в квазипроцессе очистки судейского корпуса», — отметили в ОСД.

Отметим, Общественный совет добродетели создана и действует на основании статьи 87 Закона Украины О судоустройстве и статусе судей для содействия Высшей квалификационной комиссии судей\в установлении соответствия судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и добродетели для целей квалификационного оценивания.

Общественный совет добродетели состоит из двадцати членов, избираемых сроком на два года.

Читайте: Google, Facebook и другие техногиганты собираются популяризировать искусственный интеллект

Напомним, в декабре президент Петр Порошенко подписал указы, предусматривающие ликвидацию местных судов и создание вместо них окружных.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Сводка.нет - Новости Украины и Мира